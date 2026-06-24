Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht unfallbeteiligten Radfahrer

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Im Ortsteil Varensell ereignete sich am Dienstagmorgen (23.06., 07.40 Uhr) auf der Varenseller Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer neunjährigen Radfahrerin und einem bislang unbekannten Radfahrer. Zuvor näherte sich das Mädchen auf seinem Fahrrad vom Milanweg aus, durch einen Fußweg, der Varenseller Straße und beabsichtigte die Varenseller Straße zu überqueren. Begleitet wurde sie von einer Schulfreundin, ebenfalls auf einem Fahrrad. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Radfahrer die Varenseller Straße stadtauswärts. Bei dem Versuch die Straße zu queren, kollidierte die Neunjährige mit dem Radfahrer, stürzte und verletzte sich leicht.

Der Mann fragte das gestürzte Mädchen nach ihrem Befinden, bot ihr seine Erreichbarkeit an oder sie nach Hause zu bringen. Sie lehnte alles ab und setzte ihren Weg weiter fort. Später kontaktierte die Neunjährige gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten die Polizei.

Der Radfahrer wurde als älterer Mann mit grauen Haaren beschrieben, der etwa 1,75 Meter groß war.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den beschriebenen Radfahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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