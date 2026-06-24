Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebe vorläufig festgenommen - zahlreiche Bronzestatuen sichergestellt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Dienstagmorgen (23.06., 04.20 Uhr) meldeten aufmerksame Zeugen Diebe an der Rektoratstraße in Rheda-Wiedenbrück. Zwei Männer wurden beobachtet, die Grabfiguren von Gräbern des angrenzenden Friedhofs in einen Audi luden.

Durch die Polizei konnte der Audi am Brahmsweg und letztendlich auch die zwei Männer aus dem Auto an der Portlandstraße in Höhe der Brinkstraße angetroffen werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann aus Oelde und einen 36-jährigen Mann aus Wadersloh.

In dem Auto befanden sich ca. zehn Bronzestatuen und Kreuze, bei welchen es sich offensichtlich um Grabschmuck handelt. Die Polizei geht davon aus, dass die am Dienstag aufgefundenen Gegenstände von dem Friedhof am Friedhofsweg stammen.

Die Ermittlungen gegen die beiden Männer wurden eingeleitet. Im Zuge des Verfahrens werden Zusammenhänge zu Diebstählen von Friedhöfen im Kreis und in den umliegenden Behörden geprüft. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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