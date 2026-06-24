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Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Unfall in Gütersloh gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (23.06., 08.54 Uhr) kam es auf der Kreuzung Dammstraße/ Feuerbornstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Skoda-Fahrer und einem Mercedes-Fahrer. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Skoda-Fahrer die Feuerbornstraße in Richtung Schledebrückstraße. Zeitgleich befuhr ein Mercedes-Fahrer die Dammstraße in Richtung Wiedenbrücker Straße. Mitten auf der Kreuzung kam es zu dem Zusammenstoß. An beiden Autos entstand Sachschaden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Zudem wurde ein Verkehrszeichen und ein Ampelmast beschädigt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallhergang machen? Wer kann Hinweise zu der Ampelschaltung während des Zusammenstoßes machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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