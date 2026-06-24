Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwere Last, großes Risiko: Nutzen Sie die Wiege-Aktion der Polizei Gütersloh vor dem Start in den Urlaub

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Ob Fahrräder, Grill, Markise oder die Garderobe für jede Wetterlage - vor der Reise findet so manches zusätzliche Gepäckstück seinen Weg ins Wohnmobil oder den Wohnwagen. Doch aus vielen kleinen Extras können schnell einige hundert Kilogramm werden. Das zulässige Gesamtgewicht der Fahrzeuge wird nicht selten unterschätzt. Jedes Kilogramm zu viel kann sich negativ auf den Bremsweg, die Fahrstabilität und die Belastung von Reifen und Fahrwerk auswirken.

Die Polizei Gütersloh möchte, dass sie sicher in den Urlaub fahren, und bietet deshalb am 10.07. (08.00 Uhr - 20.00 Uhr) und am 17.07. (08.00 Uhr - 20.00 Uhr) eine kostenlose Wiegung vor dem Kreishaus in Gütersloh an der Herzebrocker Straße 140 an. Nutzen Sie den Tag gerne auch, wenn die Reise noch ein paar Wochen hin ist. Verschaffen Sie sich einen Überblick, wie viel sie noch zuladen können, um sicher auf den Straßen unterwegs zu sein. Zudem beraten Sie die Experten des Verkehrsdienstes vor Ort und geben Tipps, wie sie ihre Fahrzeuge optimal beladen können. Generell gilt: Schwere Sachen nach unten packen und so weit wie möglich sichern, damit bei Brems- oder Ausweichmanövern nichts verrutscht. Um für den Aktionstag besser planen zu können, bitten wir um vorherige Anmeldung unter der E-Mailadresse: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell