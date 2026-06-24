Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist an der Feldstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Der Polizei wurde am Dienstag (23.06., 07.30 Uhr) ein Exhibitionist an der Feldstraße gemeldet. Er soll laut gerufen haben und anschließend sich in schamverletzender Weise gezeigt haben. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 40-50 Jahre alt, längere dunkle Haare, Bart. Am Dienstag trug er dunkle Kleidung.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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