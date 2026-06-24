PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule

POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Freitag (26.06., 08.45 Uhr - 10.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler des Grundschulverbunds Kaunitz-Bornholte, Standort Bornholte, die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule, Bergstraße, im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Freitag begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 11:09

    POL-GT: Diebe vorläufig festgenommen - zahlreiche Bronzestatuen sichergestellt

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Dienstagmorgen (23.06., 04.20 Uhr) meldeten aufmerksame Zeugen Diebe an der Rektoratstraße in Rheda-Wiedenbrück. Zwei Männer wurden beobachtet, die Grabfiguren von Gräbern des angrenzenden Friedhofs in einen Audi luden. Durch die Polizei konnte der Audi am Brahmsweg und letztendlich auch die zwei Männer aus dem Auto an ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 09:46

    POL-GT: Exhibitionist an der Feldstraße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Der Polizei wurde am Dienstag (23.06., 07.30 Uhr) ein Exhibitionist an der Feldstraße gemeldet. Er soll laut gerufen haben und anschließend sich in schamverletzender Weise gezeigt haben. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 40-50 Jahre alt, längere dunkle Haare, Bart. Am Dienstag trug er dunkle Kleidung. Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren