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Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallbeteiligtes Kind gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Dienstagnachmittag (23.06., 16.30 Uhr) kam es an einer Grundstückszufahrt an der Wiesenstraße zu einer leichten Kollision zwischen einem Autofahrer und einem bislang unbekannten Kind auf einem Fahrrad.

Den Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 28-jährige Autofahrer mit einem VW ein Privatgrundstück zu verlassen und fuhr dabei rückwärts. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Junge mit einem Fahrrad den Geh- und Radweg der Wiesenstraße. Im Zufahrtsbereich kam es dann zur Kollision, ohne dass der Junge mit seinem Fahrrad stürzte. Es entstand ein leichter Sachschaden. Der 28-Jährige stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen. Dieser gab an, dass er nicht verletzt sei. Anschließend fuhr der Junge davon, ohne dass die Personalien ausgetauscht werden konnten.

Beschrieben wurde das Kind als etwa 1,20 Meter groß mit dunkler Haut und kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem türkisenen T-Shirt. Er trug keinen Fahrradhelm und hatte ein blaues Fahrrad.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den unbekannten Jungen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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