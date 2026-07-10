Polizei Dortmund

POL-DO: Nach mutmaßlichen Drogenhandel: Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0575

Nach einem mutmaßlichen Drogenhandel am Mittwochabend (8. Juli) nahmen zivile Einsatzkräfte einen Mann fest und stellten Drogen sicher. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Gegen 22 Uhr beobachteten Polizeibeamte während der Streifenfahrt, in der Straße Droote, in Dortmund, einen mutmaßlichen Drogenhandel. Ein verdächtiger Mann übergab einer weiteren Person ein Tütchen mit einer auffälligen Substanz. Als die Polizisten sich entschieden, den Mann zu kontrollieren, rannte er davon.

Nach einer kurzen Nacheile stellten die Einsatzkräfte den 21-Jährigen aus Dortmund. Bei einer anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten eine nicht geringe Menge an Betäubungsmittel bei ihm auf. Zur weiteren Sachverhaltsklärung ging es mit dem Dortmunder zur nächsten Polizeiwache.

Mit einem richterlichen Beschluss betraten die Polizisten mit zwei Diensthunden die Wohnung des Beschuldigten. In der Wohnung fanden die Beamten eine weitere nicht geringe Menge an Betäubungsmittel sowie Utensilien zur Herstellung und Verarbeitung von Substanzen. Auch wurden Vapes in einer höheren dreistelligen Anzahl gefunden. Die Polizeibeamten stellten die aufgefundenen Drogen und Vapes sicher.

Während der Durchsuchungsmaßnahme in der Wohnung, verhielt sich ein weiterer Mann vor dem Haus verdächtig. Bei einer anschließenden Kontrolle konnten auch bei dem 22-Jährigen aus Bergkamen mehrere Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt werden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme wurde der 22-Jährige vor Ort entlassen. Den 21-Jährigen brachten die Beamten ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund ordnete der zuständige Richter die Untersuchungshaft an.

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