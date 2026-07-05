POL-BO: Beim Aussteigen aus Linienbus gestürzt - 96-Jährige schwer verletzt
Bochum (ots)
Zu einem Unfall am Werner Hellweg in Bochum-Werne wurde die Polizei am Freitag, 3. Juli, gerufen.
Nach aktuellem Stand hielt ein 46-jähriger Fahrer eines Linienbusses an der Haltestelle Staudengarten, um seine Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug stürzte eine 96-jährige Bochumerin und erlitt schwere Verletzungen.
Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
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