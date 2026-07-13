Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Motorrollerfahrer in Lütgendortmund : Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0580

Am Sonntag (12. Juli 2026) kam es auf der Provinzialstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorrollerfahrer. Dabei wurde der Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt.

Erkenntnissen zufolge fuhr ein 49-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel gegen 15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad (Motorroller) auf der Provinzialstraße in Richtung Süden.

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Borsdorf (Sachsen) fuhr zur gleichen Zeit auf der Provinzialstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Beim Linksabbiegen des Autofahrers in die Holtestraße stießen beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen.

Der Rollerfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme war ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt. Zeugenangaben zufolge war der Rollerfahrer mit auffällig hoher Geschwindigkeit unterwegs. Aufgrund des Verdachts auf technische Veränderungen stellten die Einsatzkräfte das Fahrzeug sicher. Dem 49-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht auf Drogenkonsum bestand.

Die Beamten stellten auch die Speicherkarte der im Pkw befindlichen Dashcam sowie den Pkw sicher.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

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