Polizei Dortmund

POL-DO: 54 Absolventinnen und Absolventen der FOS Polizei erhalten Abiturzeugnis - Konzept der Nachwuchsgewinnung geht auf

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Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0586

Der dritte Abschlussjahrgang der so genannten "Fossis" der Polizei Dortmund hat es geschafft: Am Freitag, 10.07.2026, nahmen die 54 Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst des Konrad-Klepping-Berufskollegs (kurz: FOS Polizei) ihre Abiturzeugnisse entgegen.

Die Zeugnisübergabe fand in der Aula des Polizeipräsidiums statt, wo die Absolventinnen und Absolventen in Begleitung ihrer Familie und Freunde waren.

Offiziell begleitet wurde die Zeugnisübergabe durch die Klassenleitungen des Jahrgangs, zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer, Vertreter der Ausbildungsleitung Dortmund und Vertretenden der Kooperationsbehörden. Für die Bezirksregierung Arnsberg nahmen Frau Mabel Rickes vom Fachdezernat Berufskollegs und der stellvertretende Schulleiter des Konrad-Klepping-Berufskollegs, Herr Harold Biniek, teil. Sie ließen es sich nicht nehmen, den Absolventinnen und Absolventen zu gratulieren und allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit zu danken.

Highlights der Veranstaltung waren insbesondere die Reden der Schülervertretenden und die von den Schülerinnen und Schülern liebevoll gestalteten Videos der letzten zwei Schuljahre. Hierbei konnte eindrucksvoll festgestellt werden, wie ein gemeinsames Ziel - den Abschluss der FOS-Polizei zu erreichen und den Grundstein für den Start ins Studium zu legen - aus vielen einzelnen Schülerinnen und Schülern eine Gemeinschaft werden lässt. Hierzu haben nicht nur die häufig spannenden Erlebnisse bei der Polizei und der anschließende Austausch untereinander beigetragen. Sondern auch zahlreiche "außerschulische" Veranstaltungen, wie beispielsweise die Klassenfahrt nach Weimar.

Ein wichtiges Thema der Veranstaltung war die enge Zusammenarbeit mit der Polizei Dortmund. Aus diesem Grunde wurde auch erneut das Polizeipräsidium Dortmund als Austragungsort der feierlichen Zeugnisübergabe gewählt. Ein Ort, an welchem die angehenden Kommissaranwärterinnen und -anwärter in Zukunft viel Zeit verbringen werden. Durch die Praktika bei der Polizei und die verknüpften praxisnahen Lernmodule in den verschiedenen Fächern am Berufskolleg konnten die Schülerinnen und Schüler in dem zweijährigen Bildungsgang wertvolle Einblicke in den Berufsalltag der Polizei gewinnen. Und: Sie erlangten so die Qualifikation für ein Studium bei der Polizei.

Die Idee des Konzepts: Nachwuchs für die Polizei NRW gewinnen und junge Menschen schon früh für den Polizeiberuf zu begeistern. Ein Großteil der Absolventinnen und Absolventen hat sich für ein Studium bei der Polizei NRW entschieden. Insgesamt 47 ehemalige Fossis werden am 01.09.2026 ins Studium der HSPV NRW im Fachbereich Polizeivollzugsdienst starten.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit der beiden Kooperationspartner Konrad-Klepping-Berufskolleg und Polizei Dortmund spielt dabei eine sehr wichtige Rolle für den Erfolg des Bildungsganges. Das Berufskolleg ist eine der vier landesweiten Schulen in NRW, die bereits aufgrund der Erfolgsquote des FOS-Bildungsganges seit 2023 zweizügig sind.

An dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Glückwunsch!

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