Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei führt E-Scooter-Schwerpunktkontrollen am Phönix-See durch

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0585

Die Polizei Dortmund reagierte bereits am Freitag-Abend (10. Juli 2026) auf die zahlreichen Beschwerden um E-Scooter-Fahrer am Phönix-See. Anwohner, Spaziergänger und Gastronomen hatten bereits mehrfach das Verhalten der Fahrer dieser Elektrokleinstfahrzeuge, wie sie genau juristisch heißen, bemängelt.

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes wurden nun insgesamt 176 E-Scooter und Fahrräder angehalten. Das Ergebnis: 73 Verwarngelder, 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 4 Strafanzeigen (Verstoß Pflichtversicherungsgesetz.

Wie zu erwarten war handelte es sich bei dem Großteil der Verstöße um das Befahren von Fußgängerzonen und um die Mitnahme von Personen.

Die Polizei hat im Jahr 2025 einen Anstieg der Verunglückten auf E-Scootern um 32% (von 123 auf 163 Verletzte) festgestellt. Um die Unfallzahlen von Zweiradfahrern zu reduzieren, wird es derartige Schwerpunktkontrollen zukünftig häufiger und an erkannten Brennpunkten geben. Außerhalb der besonderen Kontrolltage werden die regulären Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Dortmund im Rahmen ihrer täglichen Streifenfahrten aber auch Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell