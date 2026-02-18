Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Dieseldiebstahl auf Rastplatz - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Am heutigen Mittwoch, 18. Februar 2026, kam es zwischen 04:00 Uhr und 07:15 Uhr auf dem Rastplatz Heseper Moor Süd in Geeste an der A31 zu einem Dieseldiebstahl.

Eine bislang unbekannte Person entwendete aus einer dort abgestellten Sattelzugmaschine etwa 400 Liter Diesel-Kraftstoff. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rastplatzes Heseper Moor Süd beobachtet haben, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

