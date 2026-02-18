PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Dieseldiebstahl auf Rastplatz - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Am heutigen Mittwoch, 18. Februar 2026, kam es zwischen 04:00 Uhr und 07:15 Uhr auf dem Rastplatz Heseper Moor Süd in Geeste an der A31 zu einem Dieseldiebstahl.

Eine bislang unbekannte Person entwendete aus einer dort abgestellten Sattelzugmaschine etwa 400 Liter Diesel-Kraftstoff. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rastplatzes Heseper Moor Süd beobachtet haben, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 07:41

    POL-EL: Emlichheim - Kupferdiebstahl auf Betriebsgelände - Polizei sucht Zeugen

    Emlichheim (ots) - Zwischen Montag, 16. Februar 2026, 15:45 Uhr, und Dienstag, 17. Februar 2026, 05:40 Uhr, kam es an der Oelstraße in Emlichheim zu einem Diebstahl auf einem Betriebsgelände. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Auftrennen eines Bauzaunes Zutritt zu dem Gelände. Anschließend ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 07:41

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Gartenlaube - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Zwischen Samstag, 14. Februar 2026, 15:30 Uhr, und Dienstag, 17. Februar 2026, 17:15 Uhr, kam es am Schwarzen Weg in Lingen zu einem Einbruch in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereins. Bislang unbekannte Täter verschafften sich mit einem bislang unbekannten Werkzeug gewaltsam Zutritt zu der Gartenlaube. Anschließend entwendeten sie einen Fernseher, eine Mikrowelle sowie Bargeld. Danach flüchteten die ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 07:40

    POL-EL: Haselünne - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Haselünne (ots) - Am Dienstag, den 17. Februar 2026, kam es zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Von-Stauffenberg-Straße in Haselünne zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Anschluss durchsuchten sie das Erdgeschoss, das Obergeschoss sowie den Keller und beschädigten dabei mehrere Türen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren