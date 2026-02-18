Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Kupferdiebstahl auf Betriebsgelände - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

Zwischen Montag, 16. Februar 2026, 15:45 Uhr, und Dienstag, 17. Februar 2026, 05:40 Uhr, kam es an der Oelstraße in Emlichheim zu einem Diebstahl auf einem Betriebsgelände.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Auftrennen eines Bauzaunes Zutritt zu dem Gelände. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Lagercontainer und entwendeten daraus diverse Reststücke von Kupferkabeln.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

