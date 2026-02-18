Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Gartenlaube - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Zwischen Samstag, 14. Februar 2026, 15:30 Uhr, und Dienstag, 17. Februar 2026, 17:15 Uhr, kam es am Schwarzen Weg in Lingen zu einem Einbruch in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereins.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich mit einem bislang unbekannten Werkzeug gewaltsam Zutritt zu der Gartenlaube. Anschließend entwendeten sie einen Fernseher, eine Mikrowelle sowie Bargeld. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell