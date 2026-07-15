PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht im Kreuzviertel gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0588

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 3. Juli, gegen 15 Uhr in der Dortmunder Innenstadt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 26-jähriger Dortmunder fuhr mit einem Leih-E-Scooter auf der Großen Heimstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Kreuzstraße nahm ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein silberfarbener Kombi die Vorfahrt. Der E-Scooter-Fahrer bremste stark ab, stürzte und erlitt mehrere Frakturen an den Armen.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort.

Der flüchtige Faher wird als männlich beschrieben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Mitte unter 0231/132-1121 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren