Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht im Kreuzviertel gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0588

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 3. Juli, gegen 15 Uhr in der Dortmunder Innenstadt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 26-jähriger Dortmunder fuhr mit einem Leih-E-Scooter auf der Großen Heimstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Kreuzstraße nahm ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein silberfarbener Kombi die Vorfahrt. Der E-Scooter-Fahrer bremste stark ab, stürzte und erlitt mehrere Frakturen an den Armen.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort.

Der flüchtige Faher wird als männlich beschrieben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Mitte unter 0231/132-1121 entgegen.

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