Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in der Gevelsbergstraße - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0590

Am Dienstagmorgen (14. Juli) soll es auf der Gevelsbergstraße in Höhe der dortigen Kleingartenanlage in Dortmund-Schüren zu einem Raub gekommen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 10 Uhr lief eine 40-jährige Dortmunderin nach eigenen Angaben auf der Gevelsbergstraße in Richtung Aplerbeck. Auf Höhe eines Altkleidercontainers entriss ihr eine unbekannte Person, die mit einem Fahrrad unterwegs war, die Handtasche von der Schulter. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit dem Fahrrad über die Gevelsbergstraße.

Der Tatverdächtige kann nicht weiter beschrieben werden.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere Personen, die die Tat beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441 entgegen.

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