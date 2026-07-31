LPI-SHL: Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz
Belrieth (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Donnerstagabend einen Autofahrer in Belrieth. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,77 Promille. Da der gerichtsverwertbare Test einen Wert von 0,84 Promille ergab, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell