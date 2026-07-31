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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert mit dem Rad gestürzt

Suhl (ots)

Donnerstagabend fuhr ein 49-jähriger Radfahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Richtung Gutenbergstraße in Suhl. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Da die Polizisten starken Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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