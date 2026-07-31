LPI-SHL: Alkoholisiert mit dem Rad gestürzt

Schmiedefeld (ots) - Eine 86-jährige Autofahrerin wollte Donnerstagvormittag von der Engertal Straße in Schmiedefeld am Rennsteig nach links auf die Alte Ilmenauer Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, die Frau blieb unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: ...

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