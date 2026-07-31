LPI-SHL: Alkoholisiert mit dem Rad gestürzt
Suhl (ots)
Donnerstagabend fuhr ein 49-jähriger Radfahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Richtung Gutenbergstraße in Suhl. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Da die Polizisten starken Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige aufgenommen.
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