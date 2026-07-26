PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bargeld aus verlorener Geldbörse unterschlagen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Braunschweiger Straße, Einzelhandelsgeschäft, 25.07.2026, 10:00 Uhr

NORTHEIM (sch) - Der 69-jährige Geschädigte verlor am Samstagmorgen seine Geldbörse samt Inhalt in einem Einzelhandelsgeschäft. In der Geldbörse befanden sich unter anderem 200 Euro Bargeld. Die nunmehr unvollständige Geldbörse wurde zu einem späteren Zeitpunkt ohne das Bargeld im Einzelhandelsgeschäft aufgefunden. Ein Strafverfahren gegen den/die bislang unbekannten Täter wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-91480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 25.07.2026 – 21:59

    POL-NOM: Zeugen gesucht: Motorradfahrer entfernt sich nach Verkehrsunfall

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße in Richtung Alt Gandersheim, Höhe dortiges Ortsausgangsschild 23.07.2026, 19:00 Uhr Am Donnerstag den 23.07.2026, kommt es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Hildesheimer Straße in Richtung Alt Gandersheim. Ein Motorradfahrer touchiert hierbei einen entgegenkommenden PKW und ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 21:37

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verletztem

    Einbeck (ots) - 37586 Dassel, Mackenser Straße Samstag, 25.07.2026, 10:35 Uhr EINBECK (schu) Ein 66-jähriger aus dem Bereich Dassel befuhr mit seinem Pkw Volvo die Mackenser Straße in Richtung Erholungsheimstraße. Aufgrund bislang unbekannter Ursache geriet der 66-jährige von der Fahrbahn ab, touchierte einen Verteilerkasten und kam unfallbedingt an einem Straßenbaum unfallbedingt zum Stehen. Der 66-jährige wurde ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 21:35

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verletzten

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck - Brunsen, Bundesstraße 64, Kreuzung An der Molkerei / Am Mühlenbach Freitag, 24.07.2026, 17:28 Uhr EINBECK (schu) Ein 64-jähriger aus dem Landkreis Holzminden beabsichtigte mit seinem Pkw BMW von der Straße An der Molkerei auf die Bundesstraße 64 abzubiegen und übersah hierbei im Kreuzungsbereich den bevorrechtigten Pkw Audi eines 25-jährigen Einbeckers, welcher die Bundesstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren