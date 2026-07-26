Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bargeld aus verlorener Geldbörse unterschlagen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Braunschweiger Straße, Einzelhandelsgeschäft, 25.07.2026, 10:00 Uhr

NORTHEIM (sch) - Der 69-jährige Geschädigte verlor am Samstagmorgen seine Geldbörse samt Inhalt in einem Einzelhandelsgeschäft. In der Geldbörse befanden sich unter anderem 200 Euro Bargeld. Die nunmehr unvollständige Geldbörse wurde zu einem späteren Zeitpunkt ohne das Bargeld im Einzelhandelsgeschäft aufgefunden. Ein Strafverfahren gegen den/die bislang unbekannten Täter wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-91480) zu melden.

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