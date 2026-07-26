POL-NOM: Bargeld aus verlorener Geldbörse unterschlagen
Northeim (ots)
37154 Northeim, Braunschweiger Straße, Einzelhandelsgeschäft, 25.07.2026, 10:00 Uhr
NORTHEIM (sch) - Der 69-jährige Geschädigte verlor am Samstagmorgen seine Geldbörse samt Inhalt in einem Einzelhandelsgeschäft. In der Geldbörse befanden sich unter anderem 200 Euro Bargeld. Die nunmehr unvollständige Geldbörse wurde zu einem späteren Zeitpunkt ohne das Bargeld im Einzelhandelsgeschäft aufgefunden. Ein Strafverfahren gegen den/die bislang unbekannten Täter wurde eingeleitet.
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