Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto übersehen

Schmiedefeld (ots)

Eine 86-jährige Autofahrerin wollte Donnerstagvormittag von der Engertal Straße in Schmiedefeld am Rennsteig nach links auf die Alte Ilmenauer Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, die Frau blieb unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

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