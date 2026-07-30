LPI-SHL: Mopedfahrer gestürzt
Seidingsstadt (ots)
Ein 17-Jähriger war Mittwochabend mit seinem Moped auf der Straße zwischen Seidingsstadt (Straufhain) und Rudelsdorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen, stürzte und verletzte sich leicht. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.
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