Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Frau?

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Meiningen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin nutzte am Nachmittag des 03.02.2026 unberechtigt mehrfach die Geldkarte einer Geschädigten in verschiedenen Geschäften in Meiningen - wie die Täterin an den Geldbeutel samt Bankkarte gelangte, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes werden die von der Überwachungskamera eines Geschäfte gefertigten Bilder veröffentlicht. Wer kennt die abgebildete Frau und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0030581/2026.

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