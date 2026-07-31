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LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Frau?

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Frau?
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Meiningen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin nutzte am Nachmittag des 03.02.2026 unberechtigt mehrfach die Geldkarte einer Geschädigten in verschiedenen Geschäften in Meiningen - wie die Täterin an den Geldbeutel samt Bankkarte gelangte, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes werden die von der Überwachungskamera eines Geschäfte gefertigten Bilder veröffentlicht. Wer kennt die abgebildete Frau und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0030581/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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