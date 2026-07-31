Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mähdrescher und Feld in Brand

Merkers (ots)

Donnerstagnachmittag fuhr ein 52-Jähriger mit einem Mähdrescher über ein Feld bei Merkers. Plötzlich bemerkte er eine Rauchentwicklung und kurz darauf brannten sowohl die Maschine als auch der daran angrenzende Feldabschnitt auf einer Länge von etwa 250 bis 300 Metern. Der 52-Jährige konnte sich zum Glück unverletzt aus dem Mähdrescher retten und die Feuerwehr alarmieren, welche den Brand löschte. Brandursächlich war vermutlich ein im Mähwerk ausgelöster Funkenschlag. Der Gesamtschaden wird auf etwa 370.000 Euro geschätzt.

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