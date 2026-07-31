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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fluchtversuch vor Verkehrskontrolle

Ritschenhausen (ots)

Am späten Donnerstagabend befuhr ein Autofahrer die Bundesstraße zwischen Einhausen und Belrieth. Als er den Streifenwagen sah, wendete er sein Fahrzeug und versuchte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Die Polizeibeamten verfolgten das Auto und nachdem sie kurz den Sichtkontakt verloren hatten, konnte der 24-jährige Fahrer samt dem Pkw in einem Feldweg bei Ritschenhausen festgestellt werden. Die zuvor am Auto angebrachten Kennzeichen hatte der Mann bereits abgemacht. Das darauf angebrachte Siegel war gefälscht und somit bestand kein Versicherungsschutz. Der 24-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Die Polizisten stellten die Kennzeichentafeln sicher und bearbeiten jetzt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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