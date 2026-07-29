Polizei Hamburg

POL-HH: 260729-3. Vier vorläufige Festnahmen nach Sachbeschädigung in Hamburg-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.07.2026, 01:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Mönckebergstraße

In der vergangenen Nacht haben mutmaßlich mehrere Personen einen Sprengkörper im Eingangsbereich eines Geschäftsgebäudes im Stadtteil Altstadt detonieren lassen. Polizeikräfte nahmen kurz darauf vier Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, die Sprengung herbeigeführt zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen des für Sprengstoffdelikte zuständigen Landeskriminalamts (LKA 75) zufolge näherte sich mindestens eine männliche Person dem Eingangsbereich des Geschäftsgebäudes und ließ dort unvermittelt einen Sprengkörper detonieren. Aufgrund der Detonation kam es zu Beschädigungen an Schaufenstern eines Geschäftes sowie am Gebäude. Personen kamen nicht zu Schaden.

Aufmerksame Zeugen vernahmen zunächst einen lauten Knall und konnten kurz darauf eine männliche Person beobachten, die in einen augenscheinlich bereitgestellten Pkw stieg und sich vom Schadensort entfernte.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen und der Unterstützung der Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Rostock führten zum Antreffen des Fluchtfahrzeugs auf der Bundesautobahn 24 in Mecklenburg-Vorpommern. Die Einsatzkräfte überprüften das Fahrzeug und nahmen die vier Insassen im Alter von 19 bis 50 Jahren vorläufig fest. Darüber hinaus stellten sie das Fahrzeug sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden die Männer dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen werden vom LKA 75 geführt.

Wen.

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