Polizei Hamburg

POL-HH: 260729-1. Zeugenaufruf nach Überfall in Mehrfamilienhaus in Hamburg-Uhlenhorst

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.07.2026, gegen 19:00 Uhr bis 19:15 Uhr Tatort: Hamburg-Uhlenhorst, Schwanenwik

Nachdem gestern Abend ein 37-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Uhlenhorst überfallen wurde, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge war der 37-Jährige gestern im Begriff seine Wohnungstür aufzuschließen, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern mit einer Schusswaffe bedroht und in seine Wohnung gedrängt wurde. Dort verlangten diese unter anderem die Herausgabe von Geld. Anschließend flüchteten die beiden komplett schwarz gekleideten, "südländisch erscheinenden" Räuber mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen auch der Polizeihubschrauber "Libelle 2" beteiligt war, führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, welche mittlerweile vom zuständigen LKA der Region Nord (LKA 144) übernommen wurden.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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