Polizei Hamburg

POL-HH: 260727-1. Zeugenaufruf nach mutmaßlich illegalem Kraftfahrzeugrennen und Verkehrsunfall in Hamburg-Hammerbrook

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.07.2026, 03:30 Uhr

Unfallort: Hamburg-Hammerbrook, Amsinckstraße/Deichtortunnel

In der Nacht zu Montag kam es im Stadtteil Hammerbrook mutmaßlich zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, in dessen Verlauf ein Mann mit seinem Pkw verunfallte. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zufolge sollen ein Mercedes AMG GLE und eine Mercedes C-Klasse nebeneinander die Amsinckstraße in Richtung des Deichtortunnels befahren haben. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer des schwarzen Mercedes AMG GLE in Höhe der Einfahrt zum Deichtortunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der dortigen Straßenbegrenzung und anschließend mit einem freistehenden Geländer an der Bahnbrücke. Durch die Kollision erlitt der 21-jährige Fahrer des totalbeschädigten Mercedes leichte Verletzungen, die vor Ort von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung erstversorgt wurden. Der 20-jährige Fahrer der blauen C-Klasse, die durch Trümmerteile getroffen und leicht beschädigt wurde, blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme setzten die Polizistinnen und Polizisten eine Drohne ein und zogen einen Sachverständigen hinzu. Die Polizeikräfte stellten zudem die Fahrzeuge und die Führerscheine der beteiligten Personen sicher.

Der Deichtortunnel blieb bis 10:30 Uhr in Richtung Innenstadt voll gesperrt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens werden nun bei der VD 42 geführt und dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Fahrmanövern der Pkw geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell