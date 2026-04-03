Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Körperverletzung mittels Messer sowie Reizgas am Forum/ Viktoriastraße in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, dem 02.04.2026, wurde gegen 17:02 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung vor dem Einkaufszentrum FORUM am Zentralplatz in Koblenz gemeldet. Ein 30-jähriger Mann erlitt mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper und wurde nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde dem Verletzten zuvor bereits in der Viktoriastraße aus einer Gruppe heraus eine Stichverletzung zugefügt. In der Folge verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Zentralplatz. Weiterhin wurden ein 26-jähriger Mann sowie ein 9-jähriges Kind durch den Einsatz von Reizgas verletzt. Nach Tatausführung flüchteten die Tatverdächtigen, konnten jedoch nach Zeugenhinweis festgestellt und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

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