Polizei Hamburg

POL-HH: 260724-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 81-Jährigem aus Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 22.07.2026, 07:00 Uhr

Ort: Hamburg-Billstedt, Luisenhofstieg

Seit gestern suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach einem 81-jährigen Mann aus dem Stadtteil Billstedt.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260723-1. Vermisstenfahndung nach 81-Jährigem aus Hamburg-Billstedt".

Der Vermisste wurde heute Nachmittag wohlbehalten in der Neustadt angetroffen.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Zim.

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