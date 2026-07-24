POL-HH: 260724-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 81-Jährigem aus Hamburg-Billstedt
Hamburg (ots)
Zeit: seit 22.07.2026, 07:00 Uhr
Ort: Hamburg-Billstedt, Luisenhofstieg
Seit gestern suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach einem 81-jährigen Mann aus dem Stadtteil Billstedt.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260723-1. Vermisstenfahndung nach 81-Jährigem aus Hamburg-Billstedt".
Der Vermisste wurde heute Nachmittag wohlbehalten in der Neustadt angetroffen.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.
Zim.
Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f
Rückfragen der Medien bitte an:
Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg
Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell