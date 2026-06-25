Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte schlagen auf 26-Jährigen ein - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24.06.2026, gegen 05:50 Uhr, wurde ein 26-Jähriger von drei unbekannten Tätern zusammengeschlagen. Nachdem der Geschädigte und die drei Unbekannten die Straßenbahn gemeinsam an der Haltestelle BASF Tor 1+2 verlassen haben und in die Unterführung hinabgingen, griffen die Täter den Geschädigten dort unvermittelt an und schlugen gemeinsam auf ihn ein. Im Anschluss flohen diese noch vor Eintreffen der Polizei. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die Täter waren ca. 20 Jahre alt, 180 cm groß, bekleidet mit schwarzen Hosen, zwei trugen weiße T-Shirts und einer eine schwarze Skimaske über dem Gesicht. Die Täter ohne Maske hatten hellbraune Haare. Sollten sie Hinweise zu diesem Vorfall oder den flüchtigen Tätern geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.

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