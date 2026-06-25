Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl durch falsches Geschenk - Polizei warnt und sucht Zeugen

Ludwigshafen - Pfingstweide (ots)

Am Mittwochvormittag wurde eine Frau im Stadtteil Pfingstweide Opfer eines Trickdiebstahls. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor einer derzeit häufiger auftretenden Vorgehensweise und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Geschädigte von den Insassen eines Pkw angesprochen. Eine etwa 50-jährige Frau auf der Rückbank verwickelte sie in ein Gespräch und gab an, ihr anlässlich eines angeblichen Feiertages ein Geschenk machen zu wollen. Im weiteren Verlauf legte die Unbekannte der Geschädigten eine Kette um den Hals. Erst später bemerkte die Frau, dass ihre eigene Goldkette mit Anhängern fehlte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Die Täter flüchteten anschließend mit einem Pkw. Die beiden männlichen Tatverdächtigen wurden als etwa 30 bis 35 Jahre alt, mit dunklen Haaren und gebräuntem Teint beschrieben. Die weibliche Tatverdächtige hatte mittelblonde Haare, war etwa 50 Jahre alt, sprach gebrochen Deutsch und war hell gekleidet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät, bei unerwarteten Geschenken oder Annäherungsversuchen durch Unbekannte besonders aufmerksam zu sein und Wertgegenstände nicht aus den Augen zu lassen. Solche Maschen werden regelmäßig genutzt, um Schmuck unbemerkt zu entwenden.

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