Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260617-1: Falsche Staatsanwältin rief Senior an

Pulheim (ots)

Bleiben Sie skeptisch!

Eine Unbekannte hat am Dienstag (16. Juni) bei einem Pulheimer angerufen, sich als Staatsanwältin ausgegeben und unter einem dreisten Vorwand versucht Geld und Wertgegenstände des Mannes zu erlangen.

Laut ersten Erkenntnissen rief die angebliche Amtsträgerin gegen 15.30 Uhr bei dem Senior an. Sie habe behauptet, dass seine Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine Inhaftierung zu vermeiden, könne er eine hohe Summe zahlen oder Wertgegenstände als Ersatz übergeben. Der Geschädigte reagierte vorbildlich, beendete das Gespräch und rief die Polizei.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät:

Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus. Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Kontaktieren Sie die Behörde, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie dazu die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.

Informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer '110' über derartige Vorfälle. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einen Betrugsversuch selbst unterbunden haben oder verdächtigen Person den Zutritt verwehrt haben. Die Polizei ist dann in der Lage nach Verdächtigen zu fahnden und auch andere Menschen zu schützen.

Weitere Hinweise zum Thema geben Ihnen gerne auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalprävention oder im Präventionsportal der Polizei NRW https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/enkeltrick-falsche-polizei-schockanruf/der-schockanruf/anruf-abkassieren (sc)

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