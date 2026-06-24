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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Montag, den 22.06.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Saarlandstraße mit der Zedtwitzstraße in Ludwigshafen, bei dem eine 18-Jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin bog mit ihrem PKW von der Saarlandstraße in die Zedtwitzstraße ein, ohne dies mittels Fahrtrichtungsanzeiger anzukündigen. Hierdurch konnte die E-Scooter-Fahrerin, welche den Radweg der Saarlandstraße befuhr, nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fondtür des PKW, so dass diese stürzte und sich eine Platzwunde am Knie zuzog. Eine sich unmittelbar in der Nähe befindliche Funkstreifenwagenbesatzung erst versorgte die Verletzte bis der Rettungswagen eintraf und nahm dann die Verkehrsunfallanzeige auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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