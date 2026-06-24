Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit bis zu 100 km/h durch die Stadt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Hemshof/Friesenheim (ots)

Am Abend des 23.06.2026, zwischen 22:45 Uhr und 23:00 Uhr, konnte durch Polizeibeamte während ihrer Streife ein grauer BMW festgestellt werden. Dieser befuhr mit ca. 100 km/h die Leuschnerstraße in Richtung Ruthenkreisel. Die Polizeibeamten verfolgten den BMW von der Leuschnerstraße über die Ruthen- und Sternstraße bis in die Herrenwaldstraße. Dort unterzogen sie den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Verfolgung konnte festgestellt werden, dass der Fahrer mit ungefähr 70 km/h bei erlaubten 30 km/h fuhr.

Zudem gefährdete der Fahrer auf Höhe des Fußgängerüberweges bei der Fichtestraße vermutlich eine Radfahrerin oder einen Radfahrer, welcher durch den BMW überholt wurde.

Gegen den Führer des grauen BMW wird nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens geführt.

Sollten Sie in dem genannten Zeitraum Feststellungen zum Fahrverhalten des grauen BMW gemacht haben oder wurden sie selbst durch dessen Fahrweise gefährdet, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail via piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.

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