Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einschleichdiebstahl zur Abendzeit - 400 Euro Bargeld entwendet

Böhl-Iggelheim (ots)

Ein unbekannter Täter nutzte am Montagabend (22.06.2026) die kurze Abwesenheit einer Hausbewohnerin aus, um unbemerkt in ein Wohnanwesen in der Speyerer Straße einzubrechen. Die Geschädigte hielt sich im Tatzeitraum zwischen 19 Uhr und 20 Uhr im Garten auf, um ihre Pflanzen zu gießen. Währenddessen verschaffte sich der Täter vermutlich über eine unverschlossene Gartentür Zutritt zum Grundstück. Er betrat das Wohnhaus und durchwühlte Schränke. Aus einem abgelegten Geldbeutel entwendete er 400 Euro Bargeld. Die Seniorin nahm während der Gartenarbeit zwar das Zuschlagen ihrer Terrassen- und Wohnungstür wahr, vermutete dahinter jedoch den Wind. Den Diebstahl bemerkte sie erst im Nachhinein anhand der offenstehenden Schränke. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, Haus- oder Nebeneingangstüren auch bei kurzzeitigem Aufenthalt im Garten unverschlossen zu lassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell