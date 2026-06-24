Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung nach vermeintlichem Vorfahrtsverstoß

Bobenheim-Roxheim (ots)

Ein 50-jähriger Fahrer eines Transportes war am gestrigen Morgen, gegen 10:00Uhr, in Bobenheim-Roxheim an der Einmündung der Straße In den Fuchslöchern zur Straße Südring dem Irrtum erlegen, dass ihm durch einen 32-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen worden sei.

Aus diesem Grund kam es auf der Straße zu einem zunächst verbalen Disput. Die beiden Männer verließen ihre Fahrzeuge. Der 50-Jährige schlug dem 32-Jährigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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