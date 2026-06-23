Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Graffiti

Altrip (ots)

Am Abend des 22.6.2026 wurde am Waldpark in Altrip durch Zeugen eine Gruppe von Jugendlichen gemeldet, welche Graffitis an Stromkästen und Wände sprühen würden. Vor Ort konnten durch eine umgehend anfahrende Streifenwagensatzung keine Personen mehr angetroffen werden. Jedoch konnten drei in rot angesprühte Stromkästen, sowie mehrere "1.FCK" Tags festgestellt werden. Bei den Tätern soll es sich um eine Gruppe von ungefähr 12 Jugendlichen gehandelt haben. Durch das Sprühen wurde ein Gesamtschaden von circa 1000 Euro verursacht.

Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich des Waldparkes beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de .

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