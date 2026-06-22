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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Von der Fahrbahn abgekommen

Frankenthal (ots)

Am 21.06.26 befuhr der 18-jähriger gegen 21:20 Uhr die Adam-Opel-Straße vom Wendehammer kommen in Richtung Carl-Benz-Straße mit seinem PKW und zwei weiteren Fahrzeuginsassen. Hierbei kam dieser im Kurvenbereich, nach bisherigen Ermittlungen auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Altglascontainer. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Hinweis auf eine Beeinflussung von Alkohol oder Betäubungsmitteln ergaben sich nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
PHK Tim Seitz
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3205
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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