Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter dem Einfluss von Drogen Verkehrsunfall verursacht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw-Fahrern kam es am Montag gegen 15:00 Uhr in der Geibstraße. Ein 58-Jähriger war in Richtung Schwimmbad unterwegs, als er aufgrund einer querenden Fußgängerin sein Fahrzeug abbremste. Ein hinter ihm, noch unbekannter Fahrer hätte ebenfalls rechtzeitig gebremst, wollte dann aber den 58-Jährigen überholen. Um das Vorbeifahren zu verhindern, öffnete der Mann seine Fahrertür, wodurch der unbekannte Fahrer ausweichen musste. Beim Wiedereinordnen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Nach dem Verkehrsunfall sei der unbekannte Fahrer davongefahren, das Kennzeichen konnte jedoch abgelesen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Der 58-Jährige räumte ein, Cannabis konsumiert zu haben, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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