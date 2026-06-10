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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Verstoß gegen das Waffengesetz

Augsburg (ots)

Adelsried (AS Adelsried, BAB A8) - Am Dienstag (09.06.2026) gegen 13.00 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann auf der BAB A8 in Richtung München. Bei einer durchgeführten Kontrolle auf Höhe der Anschlussstelle Adelsried, stellten die Beamten in der Mittelkonsole des Fahrzeugs ein verbotenes Messer fest. Das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 26-jährigen. Der 26-Jährige besitzt die belarussische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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