Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Verstoß gegen das Waffengesetz
Augsburg (ots)
Adelsried (AS Adelsried, BAB A8) - Am Dienstag (09.06.2026) gegen 13.00 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann auf der BAB A8 in Richtung München. Bei einer durchgeführten Kontrolle auf Höhe der Anschlussstelle Adelsried, stellten die Beamten in der Mittelkonsole des Fahrzeugs ein verbotenes Messer fest. Das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 26-jährigen. Der 26-Jährige besitzt die belarussische Staatsangehörigkeit.
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