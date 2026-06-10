POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Verstoß gegen das Waffengesetz

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (08.06.2026) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Prinzregentenstraße. In der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Pedelecs der Marke KTM. Diese waren in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses versperrt abgestellt. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

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