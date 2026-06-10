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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Mittwoch (10.06.2026) war ein 19-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Bürgermeister-Rieger-Straße unterwegs. Gegen 02:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte den 19-Jährigen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Hierbei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Mann gab zudem an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 19-Jährigen. Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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