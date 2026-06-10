Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (08.06.2026) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Prinzregentenstraße. In der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Pedelecs der Marke KTM. Diese waren in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses versperrt abgestellt. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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