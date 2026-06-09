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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei Donauwörth führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Augsburg (ots)

Fünfstetten - Am Freitag (05.06.26) und am Sonntag (07.06.2026) kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth die Geschwindigkeit an der Kreisstr. DON 20, bei Fünfstetten. Insgesamt stellten die Beamten hierbei rund 240 Geschwindigkeitsverstöße fest. Den traurigen Spitzenwert am Freitag erreichte ein Audi-Fahrer mit 160 km/h. Der Fahrer muss nun mit 960 Euro Geldbuße, 2 Punkten im Fahreignungsregister und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Am Sonntag (07.06.26) erreichte den traurigen Spitzenwert ein BMW-Fahrer mit 161 km/h. Nach Abzug der Toleranz muss der Lenker ebenfalls mit 960 Euro Geldbuße, 2 Punkten im Fahreignungsregister und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Die Polizei ermittelt nun wegen der festgestellten Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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