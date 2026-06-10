Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Augsburg (ots)

BAB A8 / AS Zusmarshausen (FR Stuttgart) - Am Dienstag (09.06.2026) gegen 19.45 Uhr kam es auf der BAB A8 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Lkw auf dem linken Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Zusmarshausen verlor der Lkw seine Heckbordwand, welche auf den Fahrstreifen fiel. Vier nachfolgende Fahrzeugführer im Alter von 31 Jahre, 36 Jahre, 51 Jahre und 74 Jahre fuhren über die Bordwand und beschädigten dadurch ihre Fahrzeuge, wobei drei Fahrzeuge in der Folge nicht mehr fahrtauglich waren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen einen bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

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