Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: erneut zwei schwere Verkehrsunfälle

Lambsheim (ots)

Zunächst befuhr ein 83-jähriger Pedelecfahrer aus Birkenheide am 21.06. gegen 19 Uhr den Radweg parallel zur K2 und möchte diese in Höhe der Ortseinfahrt Lambsheim über die Verkehrsinsel queren. Hierbei übersieht dieser offenbar den auf der K2 fahrenden und bevorrechtigten PKW einer 47-jährigen aus Maxdorf, wird frontal von dem PKW erfasst und stürzt auf die Fahrbahn. Der Fahrradfahrer trug einen hier vermutlich lebensrettenden Helm, erlitt allerdings schwerste, nach derzeitiger Bewertung nicht lebensgefährliche, Verletzungen und wird in ein Krankenhaus verbracht. Die PKW Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vom Kriseninterventionsteam vor Ort betreut. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 4 000 EUR. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Fahrbahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Am Morgen 22.06.26 gegen 05:45 Uhr befuhr die 31-jährige PKW Fahrerin die K2 in Lambsheim aus Maxdorf kommend in Richtung L522. Hier bog diese nach bisherigem Ermittlungsstand nach links auf die L522 in Richtung Lambsheim ab und übersah das bevorrechtigtet Kleinkraftrad eines 61-jährigen aus Ludwigshafen. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der 61-jährigen stürzte in der Folge und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Notarzt vor Ort versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 EUR. Ob der 61-jährige im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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