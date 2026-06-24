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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden

Altrip (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.06.2026) kam es gegen 15 Uhr an der Einmündung der Ziegeleistraße zur Rheingönheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Fahrer eines PKW beabsichtigte, von der Ziegeleistraße nach links auf die vorfahrtsberechtigte K12 in Fahrtrichtung Ludwigshafen abzubiegen. Hierbei missachtete er das dortige "Vorfahrt Gewähren"-Schild (Zeichen 205) und übersah eine von links kommende Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die Fahrerin erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen im Nackenbereich. Das Auto der verletzten Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Wagen des Unfallverursachers blieb fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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