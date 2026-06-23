Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und PKW endete glimpflich

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Bonn (ots)

Bonn, Sankt Augustiner Straße Ecke Combahnstraße

Ein Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem PKW auf der Sankt Augustiner Straße Ecke Combahnstraße endete heute vergleichsweise glimpflich. Nach kurzer Einsatzzeit konnte die Einsatzstelle wieder an die Polizei und die SWB übergeben werden.

Die nach BAHN 1 alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der mitalarmierte Rettungsdienst trafen an der Einsatzstelle auf einen verunfallten PKW, der mit einer Stadtbahn zusammengestoßen war.

Die Beifahrerin hatte bereits eigenständig das Fahrzeug verlassen, der Fahrer saß noch im Fahrzeug, war allerdings nicht eingeklemmt, konnte aber aufgrund des Zusammenstoßes im Bereich der Fahrerseite des Fahrzeugs nicht den PKW verlassen.

Nach einer ersten Einschätzung von Feuerwehr und Rettungsdienst in Verbindung mit der SWB wurde die Bahn verfahren und am PKW konnte die Türe ohne technisches Gerät geöffnete werden. Der Fahrerverließ daraufhin eigenständig das Fahrzeug. Die PKW-Insassen sowie der Bahnfahrer wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und lediglich die Beifahrerin des PKW ins Krankenhaus transportiert. Parallel zu den Maßnahmen am PKW wurde die vollbesetzte Bahn vor dem Verfahren evakuiert, da sich hier schon erste Personen aufgrund der steigenden Temperaturen bemerkbar gemacht hatten. Hierbei unterstützte die Feuerwehr ebenfalls.

In Absprache mit Polizei und SWB wurde der PKW aus dem Gleisbereich verfahren, um somit schnellstmöglich wieder die Befahrbarkeit der Bahntrasse und der Sankt Augustiner Straße herzustellen.

Im Einsatz waren die Löscheinheit der Feuerwache 2, die Rüsteinheit der Feuerwache 1, die Löscheinheit Beuel der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Führungsdienst mit insgesamt 40 Einsatzkräften

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