Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis aber mit Alkohol und Betäubungsmittel

Ludwigshafen -Mitte (ots)

Zur Mittagszeit am Dienstag, den 23.06.2026, konnte eine Funkstreife einen Kleinkraftradfahrer mit seinem Sozius beobachten, wie diese beide auf dem Krad in der Heinigstraße ohne Helm fuhren. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte dann festgestellt werden, dass der Fahrer keine notwendige Fahrerlaubnis aber dafür deutlich Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Zudem zeigte ein Drogenschnelltest die Einnahme von Amphetaminen und Marihuana an. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen diesen eingeleitet.

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