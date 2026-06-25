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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht in Edigheim - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Edigheim (ots)

Am Mittwoch gegen 23:15 Uhr kam es in der Untergasse im Ludwigshafener Stadtteil Edigheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein schwarzer Mercedes CLS mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und informierte die Polizei. Kurz darauf stellte er den frischen Unfallschaden an dem geparkten Fahrzeug fest.

Im Rahmen der Fahndung konnte das mutmaßliche Unfallfahrzeug im Nahbereich festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum schwarzen Mercedes CLS beziehungsweise dessen Fahrer machen können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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